"I numeri forse non fotografano la reale salute della squadra, ma è evidente che senza Lautaro — l’argentino si è bloccato al polpaccio dal secondo tempo della trasferta di Bodo e tornerà domenica a Firenze — l’Inter è molto diversa , più piatta sia nell’atteggiamento mentale che in quello tattico, nella ricerca cioé della profondità con le due punte. Rispetto al derby, oltre alla voglia di riscatto e alla necessità di dare un segnale forte in chiave scudetto, Chivu ritrova Thuram dall’inizio dopo il febbrone che gli ha fatto saltare il Milan. E potrebbe rilanciare dopo quattro mesi Dumfries titolare: del resto era da novembre, già senza l’olandese che si è operato alla caviglia, che i nerazzurri restavano senza vittorie per due partite di fila. Di sicuro Bastoni, dopo la botta nel fallo commesso su Rabiot che lo ha costretto ad uscire nel derby, è stato dolorante tutta la settimana alla tibia e al massimo andrà in panchina, mentre Calhanoglu è ancora out e si dovrebbe rivedere anche lui a Firenze", spiega il Corriere della Sera.

"Il vero esame è per Thuram, perché nel momento del bisogno, nello snodo tra il Bodo e il derby senza il capitano, il francese non ha dato segnali incoraggianti. Però se la percentuale di vittorie senza Lautaro scende al 40% (rispetto al 77% con lui presente), il motivo è più ampio e non riguarda solo Thuram. Anche per questo Chivu oggi ha bisogno di risposte e di tornare a più 10, per mettere pressione al Milan impegnato domani sera a Roma contro la Lazio. Prima della sosta l’Inter andrà a Firenze e il Milan il giorno precedente sarà in casa col Torino. Poi alla ripresa ci saranno Inter-Roma a Pasqua e Napoli-Milan a Pasquetta. Se c’è un momento per ribadire la fuga e riprendere la media punti scudetto, che finora è stata quasi di 2.5 a partita, per l’Inter è qui e adesso", aggiunge il quotidiano.