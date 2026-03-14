"L’attacco inceppato ha ovviamente ripercussioni sul resto della squadra. Non è un caso che, nonostante le diverse soluzioni in fase offensiva, ne abbiano risentito anche i risultati. Nelle ultime cinque gare l’Inter infatti ha vinto appena due volte, perdendo nel ritorno dello spareggio di Champions e col Milan nel derby di una settimana fa e pareggiando con il Como in Coppa Italia. Due di queste partite sono finite addirittura senza reti da parte della squadra di Chivu. In tutta la stagione in corso era successo soltanto altre due volte, contro il Milan all’andata e in Champions League contro il Liverpool a San Siro".