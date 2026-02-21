"Gli è successo anche dodici mesi fa. Avvio da trascinatore, poi un calo evidente. Marcus Thuram non va d'accordo con i primi mesi dell'anno: sembra quasi intorpidito, mostra una versione ridimensionata di sé. Ha segnato un solo gol nelle ultime dieci partite (con il Sassuolo), bottino identico rispetto alla scorsa stagione: all'epoca si sbloccò a marzo con il Feyenoord — in realtà da gennaio a fine giugno mise insieme solo cinque reti, due in campionato — stavolta è chiamato a farlo prima. Sì, perché gli esami a cui si è sottoposto Lautaro dopo la trasferta artica hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.