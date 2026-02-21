Con l'infortunio di Lautaro Martinez, Chivu ora vuole di più da Thuram. L'attaccante francese è chiamato agli straordinari già da oggi
Inter, serve il vero Thuram. Come lo scorso anno: si svegliò a marzo col Feyenoord, ora…
"Gli è successo anche dodici mesi fa. Avvio da trascinatore, poi un calo evidente. Marcus Thuram non va d'accordo con i primi mesi dell'anno: sembra quasi intorpidito, mostra una versione ridimensionata di sé. Ha segnato un solo gol nelle ultime dieci partite (con il Sassuolo), bottino identico rispetto alla scorsa stagione: all'epoca si sbloccò a marzo con il Feyenoord — in realtà da gennaio a fine giugno mise insieme solo cinque reti, due in campionato — stavolta è chiamato a farlo prima. Sì, perché gli esami a cui si è sottoposto Lautaro dopo la trasferta artica hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.
Un infortunio al polpaccio, sempre delicato. Il capitano dovrebbe restare fuori circa un mese. Tradotto: salterà il rendez-vous con il Milan nel fine settimana dell'8 marzo. E poi il ritorno del play-off di Champions di martedì con il Bodø (dal cui esito dipendono quasi 20 milioni), l'andata della semifinale di Coppa Italia con il Como e di sicuro altre due gare di campionato, oggi a Lecce (ore 18, Dazn) e sabato prossimo con il Genoa. Dovrebbe rientrare nella seconda metà di marzo, contro Atalanta (15) o Fiorentina (22), prima della sosta per le nazionali", scrive Repubblica.
