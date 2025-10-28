"A scalpitare nella speranza di ereditare almeno per le prossime partite tale responsabilità in mezzo al campo sono principalmente Petar Sucic e Piotr Zielinski. Il ballottaggio è aperto già in vista della gara con la Fiorentina di domani. Il croato, dopo l’incoraggiante partenza (al netto della bocciatura con l’Udinese da condividere però con il resto della squadra), ha abbassato un po’ il livello di rendimento. Soprattutto a gara in corso, non sempre è riuscito a garantire il giusto apporto.

Sa già cosa pretende da lui Chivu. Vuole che abbini alla qualità che ha già dimostrato di avere anche un pizzico di cattiveria agonistica in più. Diventa fondamentale per chi è chiamato a preservare l’equilibrio dello scacchiere proprio come fa Mkhitaryan. La missione è la stessa anche per Zielinski: arrivato a Milano un anno fa, non ha avuto continuità non soltanto per qualche guaio fisico di troppo. A limitarlo è stata anche la scarsa propensione al sacrificio in fase di contenimento. L’Inter a sinistra ha bisogno di qualcuno che garantisca bilanciamento, considerando le continue avanzate di Bastoni e Dimarco. Per il croato e il polacco si tratta di una sorta di banco di prova anche per il futuro. Con l’armeno in scadenza di contratto, si dovrà ragionare su chi potrà prendere il suo posto in pianta stabile: entrambi sanno che questo è il momento di rafforzare la propria candidatura".