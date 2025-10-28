FC Inter 1908
Inter, Calhanoglu sempre più centrale. Chivu non rinuncia mai al regista, con la Fiorentina…

Dopo le sirene estive, il centrocampista turco è rimasto all'Inter ed è ancora uno dei pilastri della formazione. Titolare anche domani sera
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo le sirene estive, il centrocampista Hakan Calhanoglu è rimasto all'Inter ed è ancora uno dei pilastri della formazione. Titolare anche domani sera.

"Una delle note incoraggianti della trasferta di Napoli è stato Hakan Calhanoglu, sempre più centrale nel gioco di Chivu e a segno due volte in cinque giorni, sempre su calcio di rigore. Sembrano lontanissime le polemiche estive con Lautaro e il suo possibile trasferimento al Galatasaray, che ha insistito a lungo per convincerlo a lasciare l’Inter. Calhanoglu sarà quasi sicuramente titolare anche domani contro la Fiorentina, che è la sua vittima preferita nei cinque principali campionati europei: ai viola ha già realizzato 5 gol", evidenzia La Gazzetta dello Sport.

"Non solo: quando giocava nel Milan, nel maggio 2018, sfornò contro la Fiorentina tre assist nella stessa partita. Non gli era mai riuscito prima e non gli è più successo dopo. Finora Chivu lo ha tenuto fuori dalla formazione-tipo soltanto due volte in stagione: alla prima di campionato contro il Torino, quando era squalificato, e nel felice sabato contro la Cremonese, quando aveva un problema fisico. Per il resto non ha mai rinunciato a lui, che considera il regista ideale per la sua squadra", aggiunge Gazzetta.

