Dopo le sirene estive, il centrocampista Hakan Calhanoglu è rimasto all'Inter ed è ancora uno dei pilastri della formazione. Titolare anche domani sera.
news
Inter, Calhanoglu sempre più centrale. Chivu non rinuncia mai al regista, con la Fiorentina…
"Una delle note incoraggianti della trasferta di Napoli è stato Hakan Calhanoglu, sempre più centrale nel gioco di Chivu e a segno due volte in cinque giorni, sempre su calcio di rigore. Sembrano lontanissime le polemiche estive con Lautaro e il suo possibile trasferimento al Galatasaray, che ha insistito a lungo per convincerlo a lasciare l’Inter. Calhanoglu sarà quasi sicuramente titolare anche domani contro la Fiorentina, che è la sua vittima preferita nei cinque principali campionati europei: ai viola ha già realizzato 5 gol", evidenzia La Gazzetta dello Sport.
"Non solo: quando giocava nel Milan, nel maggio 2018, sfornò contro la Fiorentina tre assist nella stessa partita. Non gli era mai riuscito prima e non gli è più successo dopo. Finora Chivu lo ha tenuto fuori dalla formazione-tipo soltanto due volte in stagione: alla prima di campionato contro il Torino, quando era squalificato, e nel felice sabato contro la Cremonese, quando aveva un problema fisico. Per il resto non ha mai rinunciato a lui, che considera il regista ideale per la sua squadra", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA