Nelle pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Fiorentina, il migliore in campo è Marko Arnautovic . Autore del gol vittoria, l'attaccante conquista un 7 pieno: "Inzaghi gli dà fiducia: la prima risposta è un diagonale respinto di piede da De Gea, la seconda l’incornata del raddoppio. Il problema è che poi si fa male…". 7 anche per Nicolò Barella : "Elettrico come al solito. Rischia di far esplodere San Siro con una rovesciata che si spegne di poco a lato".

Molto positivo il ritorno in campo di Acerbi: "Si rivede in campo a distanza di quasi 80 giorni, dimostrando di non essere arrugginito. Impeccabile su Kean". 7 per Simone Inzaghi: "Vittoria fondamentale per tornate a -1, ma assolutamente meritata. Solo nel finale, quando si fa sentire la fatica, lascia campo alla Fiorentina".