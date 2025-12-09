"Capitani e quindi simboli, nonostante ruoli, culture e corporatura completamente diversi. Lautaro Martinez e Virgil Van Dijk si rivedono a San Siro da leali avversari, che si rispettano e si studiano a vicenda, dopo essersi affrontati addirittura tre volte nell’anno solare 2022. Nei primi due casi Lautaro segnò un gol ad Anfield che non bastò all’Inter per ribaltare lo 0-2 dell’andata ottavi. Quindi Van Dijk riuscì a festeggiare la sofferta qualificazione, passaggio fondamentale che avrebbe condotto il Liverpool fino alla finale di Parigi, poi persa contro il Real Madrid. Ma Lautaro si è preso una splendida rivincita pochi mesi dopo a Doha, nell’entusiasmante quarto di finale mondiale tra Argentina e Olanda. Quella partita senza senso si decise ai calci di rigore, nei quali i protagonisti della nostra storia andarono incontro a destini opposti, in un virtuale testacoda. Van Dijk si fece parare il primo tiro dal Dibu Martinez, eroe assoluto della serata allo stadio Lusail, mentre Lautaro calciò l’ultimo in rete per poi essere travolto dalla gioia dei compagni", ricorda La Gazzetta dello Sport.

"Anche stasera molto dipenderà da loro. Lautaro arriva leggero alla serata, sospinto dai tre gol nelle ultime due giornate di campionato: ha ammesso di essersi rivolto a uno psicologo per gestire con un solido equilibrio gli alti e bassi che capitano in ogni carriera. E da quando Chivu gli ha chiesto di sorridere di più, si sta trasformando in un vero uomo-squadra. Sabato scorso ha spronato il compagno d’attacco Thuram a esultare dopo il 2-0 al Como ed è andato ad abbracciare il novizio Luis Henrique dopo la sostituzione decisa dalla panchina. Dal punto di vista tecnico poi i numeri sono molto incoraggianti: lo scorso anno, di questi tempi, Lautaro aveva segnato poco più della metà dei gol (6 contro 11). La sensazione è che stia affilando i dolci artigli per il Mondiale. Gli manca però un acuto in una grande partita, proprio come all’Inter".