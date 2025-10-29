FC Inter 1908
CdS – Inter, gruppo scosso da episodio Martinez. Chivu chiede uno sforzo

Quanto accaduto ieri mattina al secondo portiere nerazzurro ha generato dispiacere e tristezza anche nei compagni
Daniele Vitiello
Non sarà facile, ma toccherà concentrarsi sul campo. Tutta l'Inter è scossa per quanto accaduto a Josep Martinez nella giornata di ieri. L'episodio è di quelli che stravolgono una vita intera. Ma stasera si scende in campo e per 90' bisognerà provare a non pensarci. Torna sull'accaduto anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Ieri mattina, mentre Josep Martinez rientrava a casa, dopo l’incidente accaduto a pochi chilometri da Appiano Gentile, la squadra ha sostenuto l’allenamento di rifinitura in un clima surreale. Il gruppo è rimasto scosso dalla notizia di quanto capitato al portiere spagnolo che ha inciso inevitabilmente anche sul morale dei compagni. Chivu è stato però costretto a chiedere un ulteriore sacrificio ai suoi ragazzi. Non è stato facile, ma la preparazione verso la gara con la Fiorentina è andata comunque avanti. Stasera si scende in campo, anche perché il rinvio della partita non è mai stato preso in considerazione". 

