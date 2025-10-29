"Non poteva esserci vigilia peggiore: la tragedia che ha coinvolto Josep Martinez spegne il sole del gioco, dello sport, della vita, proprio nel giorno in cui la Curva Nord tornerà a tifare a San Siro dopo i due mesi di sciopero. No, non c’è proprio aria di festa ad Appiano Gentile, dove la leggerezza è sempre stata un tratto distintivo della squadra. Cristian Chivu è ora in una posizione estremamente difficile, perché è costretto a chiedere la massima concentrazione a un gruppo svuotato dallo shock. Ieri ha annullato la conferenza stampa, stamattina cercherà di motivare la sua Inter. Il patto interno prevede che l’eventuale vittoria contro la Fiorentina sarà dedicata a Paolo Saibene, la vittima dell’incidente stradale, e allo stesso Martinez, che non si dà pace per l’accaduto e ovviamente non è stato convocato per la partita contro la Fiorentina", riporta La Gazzetta dello Sport.