"Rabbia da capitano. La prestazione di Lautaro è l'esatta fotografia della partita dell’Inter: sprecona e sfortunata nel primo tempo, nervosa nella ripresa, finendo pure per fare il gioco del Napoli. Il miglior attacco del campionato si è fermato ad una sola rete, peraltro sul rigore.

Eppure, proprio il “Toro” avrebbe potuto sfruttare meglio un paio di chance, la prima delle quali avrebbe girato la partita dalla parte nerazzurra. Sui suoi piedi, infatti, è capitata la prima grande occasione del match: pressing di Barella su Spinazzola e pallone che schizza verso l’area dove l’argentino è tutto solo. Girata al volo pronta, prontissima, ma troppo centrale, permettendo a Milinkovic-Savic di respingere. Un errore strano, non usuale per il capitano nerazzurro. Che, tra l’altro, in questa stagione aveva già colpito due volte (Torino e Slavia Praga), mettendo in difficoltà gli avversari con l'aggressione".