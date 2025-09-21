"Lautaro scalpita. Vuole tornare al suo posto. Aveva dato disponibilità di massima anche a entrare ad Amsterdam, da vero leader e capitano, quando le sue condizioni erano ben peggiori rispetto a oggi. Chivu potrebbe tuttavia decidere di preservarlo, magari pronto a mandarlo in campo in caso di necessità a gara in corso. Al posto del Toro potrebbe esserci ancora il giovane Pio Esposito. Per il classe 2005 sono arrivate altre parole al miele dalla sala stampa nerazzurra ieri, a conferma della totale fiducia nei suoi confronti: concedergli una maglia da titolare per la prima volta in campionato non sarebbe di certo un problema".