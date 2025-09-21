FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, ieri dalla sala stampa parole al miele per un giocatore in particolare

news

CdS – Inter, ieri dalla sala stampa parole al miele per un giocatore in particolare

Chivu Inter
L'elogio di Cristian Chivu potrebbe nascondere anche un indizio di formazione: le prossime ore serviranno per sciogliere il dubbio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

C'è un dubbio che più di altri Cristian Chivu sembra portarsi dietro in queste ore che precedono il calcio d'inizio di Inter-Sassuolo. Sul tema, sottolineando anche un passaggio della conferenza stampa di ieri, si è soffermato il Corriere dello Sport in edicola oggi. Questo il focus:

Inter Chivu
COMO, ITALY - SEPTEMBER 19: (L-R) Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale speaks with President and CEO Giuseppe Marotta of FC Internazionale at BPER Training Centre at Appiano Gentile on September 19, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Lautaro scalpita. Vuole tornare al suo posto. Aveva dato disponibilità di massima anche a entrare ad Amsterdam, da vero leader e capitano, quando le sue condizioni erano ben peggiori rispetto a oggi. Chivu potrebbe tuttavia decidere di preservarlo, magari pronto a mandarlo in campo in caso di necessità a gara in corso. Al posto del Toro potrebbe esserci ancora il giovane Pio Esposito. Per il classe 2005 sono arrivate altre parole al miele dalla sala stampa nerazzurra ieri, a conferma della totale fiducia nei suoi confronti: concedergli una maglia da titolare per la prima volta in campionato non sarebbe di certo un problema".

Leggi anche
TS – San Siro misterioso, il Consiglio dovrà votare senza avere in mano il progetto
CdS – Inter, Chivu ha insistito su due concetti alla vigilia del Sassuolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA