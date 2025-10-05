Grande prova da parte dell'Inter ieri pomeriggio a San Siro contro la Cremonese. I nerazzurri hanno dato da subito l'idea di poter schiacciare gli avversari, chiudendo in goleada poi al termine di una gara sempre dominata. C'è però un aspetto su cui effettivamente si può lavorare ancora. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Lautaro e soci hanno segnato 4 gol, ma potevano arrivare comodamente in doppia cifra alla luce della valanga di occasioni costruite.

Volendo, l’unico difetto è stato proprio quello di non essere sempre cinici e cattivi davanti alla porta avversaria. Inoltre, là dietro, Sommer ha trascorso un pomeriggio da spettatore fino agli ultimi spiccioli di gara. Non solo zero pericoli, ma anche avversari che hanno perfino girato alla larga dall’area. Nel finale, però, complice un rilassamento generale e, forse, la contemporanea presenza di 5 nuovi - si è rivisto Diouf -, Bonazzoli si è tolto la (vana) soddisfazione del classico gol da ex".