"Per quanto Chivu abbia detto e ridetto di riconoscere in Calhanoglu il suo regista perfetto, non siamo sicuri che lo sia, pensiamo che Barella sia un playmaker più adatto all’idea del tecnico romeno. Perché Barella è più dinamico e agile, più immediato. Ha meno qualità di piede, ma Chivu chiede velocità di pensiero e di smistamento, e sotto questo aspetto Barella ci pare funzionale. Non siamo così pazzi da discutere Calhanoglu come centrocampista, il turco è forte, però due indizi fanno quasi una prova: nel 5-0 contro il Toro, il regista era Barella perché Calha era squalificato, e ieri idem, nel quadro di una partita dominata allo stesso modo, con Calhanoglu in panchina perché acciaccato", sottolinea La Gazzetta dello Sport.