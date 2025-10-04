Si arriva alla gara di questo pomeriggio con una situazione particolare di classifica. Siamo ancora all'inizio, ma è indicativo il fatto che Inter e Cremonese abbiano gli stessi punti in classifica. D'altronde, la squadra di Nicola ha cominciato col piede giusto, battendo anche il Milan proprio a San Siro alla prima di campionato. Lo sottolinea anche Il Giornale in edicola stamattina:

"La Cremonese guarda l’Inter negli occhi, stessi punti in classifica e la vittoria col Milan all’esordio in campionato a fare curriculum e monito. Il grande lavoro di Nicola va seguito e rispettato, e non solo perché in 5 partite, la sua squadra ha fatto più punti (9) di quanti ne avevafatti nell’intero girone di andata dell’ultima esperienza in A (8, nel 2022-23). Chivu vuole la quinta vittoria consecutiva, e di certo se non arrivasse non sarebbe per sottovalutazione del valore altrui".