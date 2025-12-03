Sarà Pio Esposito a guidare l'attacco dell'Inter questa sera nel match di Coppa Italia contro il Venezia. L'attaccante nerazzurro ha già affrontato i lagunari in carriera, come ricorda TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"L ’ultima volta che Francesco Pio Esposito ha sfidato il Venezia gli sembrava tutto un sogno, forse un miraggio. La Serie A, l’Inter, il Best Italian Golden Boy. Aveva diciott’anni e guidava, in coppia con Di Serio, l’attacco di uno Spezia a caccia della salvezza, nelle curve finali della Serie B 2023/2024. È proprio con i lagunari che il giovane bomber nerazzurro ha mostrato i muscoli per la prima volta e sfoderato quell’esultanza imitando Popeye.