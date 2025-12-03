Sarà Pio Esposito a guidare l'attacco dell'Inter questa sera nel match di Coppa Italia contro il Venezia. L'attaccante nerazzurro ha già affrontato i lagunari in carriera, come ricorda TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti:
news
TS – Inter, Esposito dal 1′ col Venezia: con i lagunari un piacevole ricordo
"L ’ultima volta che Francesco Pio Esposito ha sfidato il Venezia gli sembrava tutto un sogno, forse un miraggio. La Serie A, l’Inter, il Best Italian Golden Boy. Aveva diciott’anni e guidava, in coppia con Di Serio, l’attacco di uno Spezia a caccia della salvezza, nelle curve finali della Serie B 2023/2024. È proprio con i lagunari che il giovane bomber nerazzurro ha mostrato i muscoli per la prima volta e sfoderato quell’esultanza imitando Popeye.
Quell’esultanza, San Siro la vuole e forse pretende: in assoluto il gol gli manca dal 21 ottobre (nel 4-0 in trasferta al Saint Gilloise), ma in casa non si è ancora sbloccato. Per i corsi e i ricorsi del calcio, i veneti di Stroppa sembrano tornare al momento giusto, nella sera in cui il ragazzo d’oro, dell’Inter e della Nazionale, prenderà il posto di Lautaro, terminale di una squadra che mira a chiudere il prima possibile la pratica, sapendo quanto i mercoledì di Coppa Italia possano essere insidiosi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA