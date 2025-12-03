L'Inter sarà in campo questa sera in Coppa Italia con il Venezia. Chivu farà turnover e sarà anche l'occasione per vedere qualcuno di nuovo

Andrea Della Sala Redattore 3 dicembre 2025 (modifica il 3 dicembre 2025 | 09:26)

Dopo la vittoria col Pisa, l'Inter sarà in campo questa sera in Coppa Italia a San Siro con il Venezia. Chivu farà turnover e sarà anche l'occasione per vedere qualcuno di nuovo.

"Matteo Cocchi è un figliolo di Cristian Chivu. Il baby dell’U23 è stato tenuto a battesimo nelle giovanili dal romeno, che ora pensa a lui per un esordio col nerazzurro dei grandi. La decisione è rimandata a oggi, ma il classe 2007 aggregato alla prima squadra ha chance di partire sulla fascia sinistra stasera col Venezia. La formazione sarà, comunque, sperimentale con il ritorno di Josep Martinez in porta, Luis Henrique confermato a destra e mediana tutta da inventare: assieme a Zielinski e Frattesi, uno tra Diouf e Sucic. Bonny, invece, ha superato l’influenza e dovrebbe essere convocato", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Davanti a Martinez dovrebbero esserci Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Dubbio in mediana tra Diouf e Sucic, chance per Cocchi a sinistra. In attacco la coppia Esposito-Thuram con Bonny e Lautaro in panchina.