Il Corriere dello Sport di questa mattina propone alcune delle tappe che la squadra affronterà in amichevole questa estate

Daniele Vitiello Redattore/inviato 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 12:04)

Il programma sarà lungo e dettagliato, per cui bisogna prepararlo per bene. L'Inter avrà diversi impegni questa estate, tra l'altro in giro per il mondo. Qualche dettaglio arriva dal Corriere dello Sport di questa mattina:

"Una sfida con la Juventus, ma anche un altro derby con il Milan e, tanto per gradire, un match di prestigio con il Chelsea. L’estate nerazzurra deve ancora essere definita nei dettagli, ma intanto qualche tappa del programma che sta prendendo corpo è trapelata. La truppa di Chivu tra fine luglio e inizio agosto viaggerà dall’altra parte del mondo: in Australia e pure ad Hong Kong.

L'Oceania, dove evidentemente c'una grande fame di calcio italiano, sarà la medesima meta anche per Juve e Diavolo. E, dunque, la coincidenza offrirà l’occasione per disputare due classici della nostra Serie A in un contesto del tutto inedito. Ad Honk Kong, invece, ci sarà l’incrocio con i Blues, per un’altra amichevole di spessore internazionale.

Non c’è ancora nulla di ufficiale. Per gli annunci occorrerà attendere che anche gli ultimi accordi vengano messi definitivamente per iscritto. La vera incognita riguarda chi effettivamente avrà modo di partecipare a questa doppia tournée. La prossima estate, infatti, si disputerà anche il Mondiale negli Usa. E, come d’abitudine, il percorso delle varie nazionali determinerà i vari rientri dei giocatori, che saranno inevitabilmente scaglionati. Il discorso vale ancora di più per quella che sarà la prima fase della preparazione nerazzurra".