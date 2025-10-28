"L’esempio è recente, si tratta solo di seguirlo. L’Inter aveva perso l’ultima partita lo scorso 13 settembre, contro la Juventus. E, da allora, aveva infilato 7 vittorie consecutive, 4 in campionato e 3 in Champions, cadendo di nuovo giusto sabato scorso contro il Napoli, in un altro scontro diretto.

La classifica non “piange” come un mese e mezzo fa, quando i nerazzurri erano già finiti a -6 dalla vetta. Certo non può far piacere essere di nuovo staccati di 3 punti, ma la consolazione è che anche tutte le altre big hanno accusato colpi a vuoto. Per la verità, ci sarebbe una statistica che non fa pensare positivo: negli ultimi 50 anni, infatti, soltanto la Juve (stagione 2015/16) è riuscita a vincere lo scudetto dopo aver perso 3 volte nelle prime 8 giornate. Tuttavia, la classifica corta autorizza a immaginare che il tempo per recuperare non manchi. Occorre, però, rimettersi immediatamente in careggiata e tornare a vincere, in serie possibilmente".