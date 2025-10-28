Bisogna tornare subito a vincere. L'Inter sa bene quanto sia importante cercare un segnale già domani contro la Fiorentina al Meazza, dopo la sconfitta di Napoli. Si può fare, l'ha già fatto. Ne parla il Corriere dello Sport di questa mattina:
news
CdS – Inter, la classifica non piange. Ora c’è un esempio recente da seguire
"L’esempio è recente, si tratta solo di seguirlo. L’Inter aveva perso l’ultima partita lo scorso 13 settembre, contro la Juventus. E, da allora, aveva infilato 7 vittorie consecutive, 4 in campionato e 3 in Champions, cadendo di nuovo giusto sabato scorso contro il Napoli, in un altro scontro diretto.
La classifica non “piange” come un mese e mezzo fa, quando i nerazzurri erano già finiti a -6 dalla vetta. Certo non può far piacere essere di nuovo staccati di 3 punti, ma la consolazione è che anche tutte le altre big hanno accusato colpi a vuoto. Per la verità, ci sarebbe una statistica che non fa pensare positivo: negli ultimi 50 anni, infatti, soltanto la Juve (stagione 2015/16) è riuscita a vincere lo scudetto dopo aver perso 3 volte nelle prime 8 giornate. Tuttavia, la classifica corta autorizza a immaginare che il tempo per recuperare non manchi. Occorre, però, rimettersi immediatamente in careggiata e tornare a vincere, in serie possibilmente".
