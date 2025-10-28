FC Inter 1908
L'attaccante vede la luce in fondo al tunnel e presto potrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni
Non solo Mkhitaryan, da tempo è in infermeria Marcus Thuram. L'attaccante vede la luce in fondo al tunnel e presto potrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni.

"Migliorano le condizioni di Marcus Thuram, che sta continuando il lavoro differenziato ed entro venerdì tornerà ad allenarsi in gruppo. Difficile però che, a un mese dall’infortunio muscolare riportato contro lo Slavia Praga, venga convocato già per la trasferta di domenica a Verona: potrebbe essere convocato per la partita di Champions contro il Kairat, in programma il 5 novembre a San Siro", si legge su La Gazzetta dello Sport.

