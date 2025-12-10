L'Inter ieri sera ha faticato a muoversi sul solito spartito. Il Corriere dello Sport di questa mattina analizza le cause del cortocircuito nerazzurro. Si legge nel focus del quotidiano:
CdS – Inter, la difficoltà che ha bloccato la gara. Il Liverpool ne ha approfittato…
"Anche l’inizio, per l’Inter, era stato il peggiore possibile. Dopo 10’, infatti, ha perso Calhanoglu per un guaio all’adduttore e, dopo mezz’ora, Acerbi per un risentimento al flessore. Al posto del turco è entrato Zielinski, ma la luce del gioco è rimasta a lungo spenta. Oltre al ridotto movimento senza palla, la difficoltà era far arrivare palloni alle punte, sempre anticipate e poco propense ad accorciare per appoggiare il gioco.
Il Liverpool, uomo contro uomo in fase di non possesso, ne ha approfittato per tessere le sue trame e occupare la trequarti offensiva. Inevitabile, quindi, che il primo pericolo l’abbia corso Sommer, pronto però a smanacciare il diagonale velenoso di Jones. Appena uscito Acerbi, peraltro, i Reds hanno anche trovato il gol, su angolo, con tocco di testa di Konatè ad anticipare lo stesso portiere svizzero. Solo che in pallone gli era arrivato dopo aver rimbalzato sul braccio di Ekitike, in seguito al ponte di Van Dijk. Dopo 4’ di revisione, Zwayer ha annullato".
