"Anche l’inizio, per l’Inter, era stato il peggiore possibile. Dopo 10’, infatti, ha perso Calhanoglu per un guaio all’adduttore e, dopo mezz’ora, Acerbi per un risentimento al flessore. Al posto del turco è entrato Zielinski, ma la luce del gioco è rimasta a lungo spenta. Oltre al ridotto movimento senza palla, la difficoltà era far arrivare palloni alle punte, sempre anticipate e poco propense ad accorciare per appoggiare il gioco.