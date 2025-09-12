L'analisi sui costi sostenuti dai due club che si affronteranno domani allo Stadium per allestire le squadre attuali

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 09:32)

Negli ultimi anni tra Juventus e Inter quella che ha speso di più sul mercato non è stata poi quella che ha vinto di più. I dirigenti bianconeri non hanno avuto gli stessi paletti di quelli nerazzurri, ma evidentemente non sono stati neanche altrettanto bravi, se consideriamo quello che poi hanno portato a casa i rispettivi club. Sul tema si sofferma anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Per andare a caccia dello scudetto si possono seguire percorsi diversi. Quelli di Inter e Juventus sembrano addirittura opposti. O meglio, lo erano di sicuro fino alla scorsa estate, che ha segnato una sorta di spartiacque per il club nerazzurro. Con i conti tornati in positivo, dopo anni di sofferenza, infatti, c’è stata la possibilità di investire sul mercato, senza la preoccupazione di dover pareggiare le spese con le cessioni.

La Juventus questi problemi non li ha mai avuti. Semmai se li è in qualche misura creati, alzando eccessivamente i costi. A quel punto, è stato inevitabile l’intervento dell’Uefa, che ha imposto una frenata al club bianconero. Con il retaggio di quello che è accaduto negli ultimi anni, il risultato è che il costo della rosa con cui l’Inter si affaccia a questa nuova stagione è nettamente inferiore rispetto al costo di quella della Juventus.

Siamo oltre i 200 milioni di euro di differenza. Non poco. Considerato anche che, tra quanto vinto e l’oggettiva competitività della squadra, nell’ultimo quinquennio, l’Inter ha “funzionato” meglio rispetto alla Juve. L’Inter, costata negli anni 286,9 milioni, oggi ne vale 707,8; i bianconeri hanno un costo di acquisto di 489,15 milioni e si sono rivalutati poco nel tempo".