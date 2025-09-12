L’attaccante e capitano dell’Inter non vuole rimanere fuori dalla grande sfida contro la Juve e farà di tutto per esserci dal 1’

Andrea Della Sala Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 08:32)

L’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez è rientrato da solo un giorno ad Appiano, ma non vuole rimanere fuori dalla grande sfida contro la Juve e farà di tutto per esserci dal 1’.

“Dopo il lungo viaggio di ritorno dall’Ecuador, dove almeno non ha giocato in altura ma in riva al Pacifico, Lautaro Martinez ha riposato mezza giornata e stamattina sarà alla Pinetina per l’allenamento di rifinitura: ha già dato ampia disponibilità a Chivu per telefono. Salvo contrattempi dell’ultim’ora, giocherà titolare domani allo Stadium”, precisa La Gazzetta dello Sport.