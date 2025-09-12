Sabato si gioca Juve-Inter alle ore 18. Chivu ha tutti a disposizione e sceglierà la formazione migliore per affrontare i bianconeri. Il tecnico pensa di lanciare subito dall’inizio l’ultimo difensore arrivato dal mercato. In mediana favorito l’armeno.
Inter, come Chivu pensa di incartare la Juve. Akanji dietro e Mkhitaryan favorito: il motivo
“Chivu sta processando la trasformazione dell’identità collettiva: dall’Inter dominante si passa all’Inter destabilizzante. L’aggressione prende il posto del controllo, la verticalità del palleggio. E così contro la Juve, come accadde a Parma cinque mesi fa, potrebbe essere decisivo il pressing alto dei centrocampisti, o persino di Lautaro e Thuram, per generare spifferi invitanti verso la porta avversaria”, si legge su La Gazzetta dello Sport.
“In fase di possesso palla poi l’innesto di Akanji, il difensore più preciso della Premier in termini di passaggi riusciti, può favorire la superiorità numerica sulla destra, in abbinamento agli strappi di Dumfries. E servirà anche l’esperienza di Mkhitaryan, bravo a cambiare il ritmo a seconda delle circostanze, per mandare fuori giri Locatelli e concedere a Calhanoglu lo spazio per inventare. Ogni dettaglio, ogni metro, ogni idea sono possibilità per vincere la sfida”, aggiunge il quotidiano.
