Sabato si gioca Juve-Inter alle ore 18. Chivu ha tutti a disposizione e sceglierà la formazione migliore per affrontare i bianconeri. Il tecnico pensa di lanciare subito dall’inizio l’ultimo difensore arrivato dal mercato. In mediana favorito l’armeno.

“Chivu sta processando la trasformazione dell’identità collettiva: dall’Inter dominante si passa all’Inter destabilizzante. L’aggressione prende il posto del controllo, la verticalità del palleggio. E così contro la Juve, come accadde a Parma cinque mesi fa, potrebbe essere decisivo il pressing alto dei centrocampisti, o persino di Lautaro e Thuram, per generare spifferi invitanti verso la porta avversaria”, si legge su La Gazzetta dello Sport.