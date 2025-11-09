In avanti ci sarà ancora lui. Perché Lautaro Martinez più che di riposare, ha bisogno di essere protagonista. Sempre. Vive per giocare e segnare. Proprio come contro il Kairat, gara in cui è tornato a gioire. Si legge sul Corriere dello Sport di stamattina: "La rete in Champions ha senz’altro caricato Lautaro. L’argentino voleva segnare a tutti i costi. Lo si è visto dalla rabbia con cui ha esultato.
CdS – Inter, Lautaro caricato dal gol. Si è capito quanto gli mancasse da…
Il focus dal quotidiano sull'attaccante e capitano nerazzurro tornato a segnare e ora per nulla intenzionato a fermarsi
Chivu l’aveva intuito e, infatti, invece di farlo riposare, l’ha lanciato nuovamente dall’inizio - con la Lazio sarà la nona di fila da titolare - convinto che più che tirare il fiato gli servisse prima di tutto riassaggiare il gusto di un gol. Compiuta la missione, il tecnico romeno lo ha tolto all’intervallo. Proprio il Toro è stato tra i pochi nerazzurri a salvarsi nella sfida con i kazaki. Del resto la responsabilità che avverte per la causa - e che non lo fa sorridere abbastanza... - lo spinge sempre a dare il massimo. Sarà così anche contro i biancocelesti, a cui ha già rifilato 6 reti in 13 incontri".
