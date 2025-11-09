In avanti ci sarà ancora lui. Perché Lautaro Martinez più che di riposare, ha bisogno di essere protagonista. Sempre. Vive per giocare e segnare. Proprio come contro il Kairat, gara in cui è tornato a gioire. Si legge sul Corriere dello Sport di stamattina: "La rete in Champions ha senz’altro caricato Lautaro. L’argentino voleva segnare a tutti i costi. Lo si è visto dalla rabbia con cui ha esultato.