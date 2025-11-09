C'è curiosità attorno alle scelte finali di Cristian Chivu per la gara di stasera Inter-Lazio. Da TuttoSport arriva la conferma su quella che è una notizia che rimbalza in queste ore. Si legge infatti:
TS – Inter-Lazio, la novità più interessante rispetto al Kairat sarà…
L'indiscrezione dal quotidiano a proposito della formazione che scenderà in campo stasera in Inter-Lazio
"Rispetto alla sfida ai kazaki, torneranno dal primo minuto Akanji, Bastoni, Calhanoglu e Sucic, anche se la novità più interessante dovrebbe essere in difesa col ritorno di Acerbi, sempre in panchina nelle ultime tre partite, ovvero quelle successive al ko di Napoli dove il centrale fu fra i più negativi. Chivu ha poi puntato su Bisseck (due volte) e De Vrij (in Champions), ma ora, anche per gli equilibri nello spogliatoio, dovrebbe tornare Acerbi, fra l’altro ex della gara".
