L'aggiornamento dal centro sportivo nerazzurro alla ripresa degli allenamenti in vista della prossima gara

Daniele Vitiello Redattore/inviato 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 08:16)

L'Inter è tornata ieri ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo qualche giorno di riposo. Chivu ha lavorato con coloro che sono rimasti ad Appiano Gentile, nell'ultima sosta prevista dal calendario. Qui l'aggiornamento dal Corriere dello Sport:

"Il ritorno della squadra ad Appiano Gentile dopo il riposo concesso da Chivu è coinciso con il giorno del sessantanovesimo compleanno del presidente Beppe Marotta, a cui allenatore e giocatori hanno fatto gli auguri a margine della seduta.

Facile ipotizzare quale sia il desiderio espresso, con la stagione che mette in palio ancora due traguardi per l'Inter. La possibilità di raggiungerli passa ovviamente anche dal recupero di Lautaro Martinez. Ieri il capitano nerazzurro ha lavorato ancora a parte, così come Mkhitaryan: entrambi hanno la Roma nel mirino. Oggi e domani sono in programma altre due sedute, prima del rompete le righe già fissato per il weekend".