CorSera – Italia, la difesa preoccupa Gattuso. Dubbio Bastoni ma lui dice…

Il quotidiano parla della Nazionale italiana incerottata per via degli infortuni con Calafiori, Mancini e l'interista che non sono al cento per cento

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 marzo - 14:00

Alessandro Bastoni preoccupa Gattuso come tutta la sua difesa. "Lui che è diventato campione del mondo con Cannavaro, Nesta e Materazzi, adesso è appeso agli umori di Gianluca Mancini e alle condizioni del difensore dell'Inter. Non c’è mai stata una Nazionale forte senza una difesa di spessore", scrive il Corriere della Sera.

"Il ct senza l’infortunato Di Lorenzo e il lungo degente Leoni, ha battezzato i tre moschettieri che dovranno proteggere Donnarumma: Mancini, Bastoni eCalafiori. Ma nessuno dei tre è al cento per cento", aggiunge il quotidiano. A Bergamo ci sarà quindi anche il difensore della Roma che è arrivato a Coverciano con un dolorino al polpaccio ma gli esami non hanno individuato lesioni.

"Il dubbio vero è legato a Bastoni, che si è fatto male alla tibia e dall’8 marzo, la sera del derby, non tocca il pallone. Non lo ha fatto neppure ieri anche se ha assicurato all’allenatore che vuole provarci sino in fondo. Nonostante la situazione complicata l’interista trasmette fiducia ai compagni. Gatti e Buongiorno restano in preallarme", conclude sull'interista il giornale.

(Fonte: Corriere della Sera)