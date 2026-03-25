Il difensore nerazzurro non è stato a disposizione di Chivu per le gare con Atalanta e Fiorentina finite 1-1 e sta cercando di mettersi a disposizione della Nazionale

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 20:47)

È stato il più chiacchierato negli ultimi mesi. L'episodio di Kalululo ha messo al centro di polemiche (che forse l'Inter ha poi pagato nelle gare successive) e al centro delle contestazioni dei tifosi avversari che ormai lo fischiano puntualmente tutte le volte che, nelle gare fuoricasa, tocca un pallone. Per non parlare delle voci di mercato che lo vogliono tra i desideri del Barcellona.

Alessandro Bastoni però serve all'Inter tantissimo ma pure all'Italia di Gattuso che è alle prese con i play-off nei quali si gioca la qualificazione ai prossimi Mondiali. Così nonostante l'infortunio rimediato nel derby, e che lo ha messo ko nelle gare successive con Atalanta e Fiorentina dalle quali i nerazzurri hanno ricavato solo due pari vedendo le rivali in classifica avvinarsi vertiginosamente, si aspetta ancora di capire se potrà essere titolare nella sfida di giovedì sera contro l'Irlanda del Nord.

Del giocatore nerazzurro Il Giornale scrive: "Il difensore, memore dei racconti nelle cene e del fatto che il ct lo ha sempre fatto sentire prezioso per questa squadra, ha deciso - pur con una caviglia malconcia e con un'Inter un po'in crisidi rimanere nel gruppo. Ieri ancora terapie e corsa, ha provato finalmente a calciare la palla, ma Gattuso non lo manderà a casa come è successo per Chiesa. «Il dolore è gestibile», ha continuato a ripetere Bastoni. La speranza del ct è che domattina, nella sgambata a Zingonia - centro sportivo dell'Atalanta - a poche ore dalla partita con l'Irlanda del

Nord, possa essere abile e arruolato".

(Fonte: Il Giornale)