Il capitano nerazzurro è in prima linea nel tentativo di tornare a vincere subito e ritrovare il sorriso

"Lautaro Martinez guida la riscossa nerazzurra. In prima fila, col coltello tra i denti, non può che esserci il capitano, nell’Inter che questo pomeriggio torna in campo, cinque giorni dopo la delusione di Champions. Quel calcio di rigore che ha compromesso la gara col Liverpool, e che rischia di avere un peso specifico enorme anche in chiave qualificazione, non lo ha ancora digerito nessuno ad Appiano Gentile. Martedì sera lo sguardo dell’argentino nel tunnel di San Siro non è passato inosservato. Lasciava trasparire tutta la rabbia per l’ingiustizia subita.

Allo stesso modo anche Barella, Dimarco, Bastoni su tutti, così come Kolarov, che nella nuova veste continua a vivere le partite con un coinvolgimento importante. Insomma, la frangia più passionale dello spogliatoio nerazzurro aveva accusato il colpo. Chivu negli ultimi giorni ha messo le mani su quella frustrazione maturata. L’ha modellata, fino a renderla voglia di riscatto. Ed è esattamente il sentimento che ora anima il Toro a poche ore dal calcio d’inizio della partita col Genoa. In uno stadio ostico, contro una squadra in salute dal punto di vista mentale e dei risultati, è fondamentale approcciare alla sfida nel modo giusto. Senza esasperare la voglia di mandare un segnale, accettando anche di duellare sul piano agonistico".