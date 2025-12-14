In casa Inter, dopo la sconfitta in Champions League, si torna a pensare al campionato. La Gazzetta dello Sport si sofferma su alcuni temi che stanno facendo discutere: "Nonostante le bizzarrie dell'arbitro sul rigore fischiato al Liverpool, il fatto che le sconfitte siano già arrivate a sei appesantisce un po' il clima. Come anche quell'annoso problema dei nerazzurri che, una volta preso uno schiaffo, non riescono mai a rimontare. In ogni caso, dalla sala stampa di Appiano giusto prima di partire in bus per Genova, Chivu ha preso arco e frecce per difendere il suo accampamento. [...] Secondo il tecnico, in queste 21 partite la sua squadra ha "cannato" solo due tempi, il primo con l'Udinese e il secondo col Napoli, per il resto c’è sempre stata almeno volontà di dominio".