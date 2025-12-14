FC Inter 1908
GdS – Inter, il clima si è appesantito: due i motivi. Ma Chivu difende il gruppo

In casa nerazzurra si discute di alcune tematiche che hanno generato malumori in questa prima parte di stagione
In casa Inter, dopo la sconfitta in Champions League, si torna a pensare al campionato. La Gazzetta dello Sport si sofferma su alcuni temi che stanno facendo discutere: "Nonostante le bizzarrie dell'arbitro sul rigore fischiato al Liverpool, il fatto che le sconfitte siano già arrivate a sei appesantisce un po' il clima. Come anche quell'annoso problema dei nerazzurri che, una volta preso uno schiaffo, non riescono mai a rimontare. In ogni caso, dalla sala stampa di Appiano giusto prima di partire in bus per Genova, Chivu ha preso arco e frecce per difendere il suo accampamento. [...] Secondo il tecnico, in queste 21 partite la sua squadra ha "cannato" solo due tempi, il primo con l'Udinese e il secondo col Napoli, per il resto c’è sempre stata almeno volontà di dominio".

