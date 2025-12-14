Repubblica: “Chivu cambia abito. E quando parla sembra di sentire…”

Dopo la sconfitta contro il Liverpool e prima della Supercoppa, l'Inter è di scena a Marassi in un match molto delicato contro il Genoa. La formazione allenata da De Rossi, infatti, è reduce da buone prestazioni e ha collezionato 8 punti nelle ultime 4 partite giocate in Serie A.

L'edizione odierna di Repubblica segnala un cambiamento di Chivu: "Cristian Chivu cambia abito. Dopo la sconfitta col Liverpool, ancor più dolorosa perché dovuta a un rigore discutibilissimo, ha deciso di accantonare i panni dello psicologo per vestire quelli del mastro ferraio. Per difendere se stesso e la sua squadra, ha pescato dalla cassetta degli attrezzi uno degli arnesi preferiti dal suo maestro Mourinho, che già aveva agitato dopo la partita persa 4-3 contro la Juve a Torino: il rumore dei nemici.

«Ci davano dei falliti, dei finiti, invece siamo qui. È dicembre e sappiamo di avere margini di miglioramento, ma stiamo facendo una grande stagione. Abbiamo sbagliato solo il primo tempo con l'Udinese e il secondo col Napoli. Vogliamo essere dominanti in serie A e in Europa. All'Inter ci sono grandi pressioni e vengono messe troppe etichette», ha detto il terzino sinistro del Triplete. Al posto di maglia e calzoncini, oggi veste la tuta. E il caschetto in testa lo porta solo metaforicamente. Eppure, quando si arrabbia, sembra ancora quel ragazzo. E quando parla, pare di sentire José", sottolinea il quotidiano.