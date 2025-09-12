Juve-Inter, finalmente è la gara dei Thuram. Prima sfida dal 1’ e papà Lilian…

“Da un annetto la liturgia del derby di Italia ha aggiunto questa venatura familiare da romanzo d’appendice: i figli del grande Lilian si scontrano su fronti opposti, ma inutile drammatizzare troppo. Il fratellone è convinto che sia il fratellino il più forte di casa. Il fratellino ripete sempre che può solo imparare dal fratellone. Non passa giorno che quei due non si sentano al telefono almeno un paio di volte e ogni settimana c’è qualcuno che percorre la A4 per fare una visitina di famiglia”, scrive La Gazzetta dello Sport.

“In questa felice cartolina di famiglia Lilian non è solo un papà felice, è il fotografo che ha aiutato i figli a mettersi in posa. Dicono che la mela non cada mai lontano dall’albero, per questo Thuram senior ha educato sia l’interista che lo juventino a propria immagine: quando incontra i dirigenti nerazzurri chiede un report dettagliato, una volta ha chiamato il suo ex compagno Tudor per dirgli di usare la mano pesante. Più in generale, ha indirizzato ogni passo della carriera dei figli sapendo che l’Italia sarebbe stata la terra promessa. È stato proprio il padre a spingere Marcus a preferire l’Inter (alla Juve...) nell’estate 2023 e l’anno dopo a consigliare a Khephren di vestirsi di bianconero, come aveva fatto lui 20 anni prima. Al momento, ognuno gode ancora delle gioie altrui, ma un derby di Italia giocato dall’inizio potrebbe avere imprevisti effetti collaterali”, aggiunge il quotidiano.