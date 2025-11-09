Inter, Chivu richiama la squadra. “Con toni più miti ma anche ieri ad Appiano c’è stato…”

Chivu non soddisfatto delle recenti prestazioni dell'Inter, seppur siano arrivate due vittorie con Verona e Kairat

Matteo Pifferi Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 08:32)

L'Inter e Chivu vogliono chiudere il mini-ciclo prima della sosta di novembre con una vittoria e a San Siro arriva una Lazio in forma e che ha sigillato la difesa. La squadra di Sarri, infatti, ha collezionato 4 clean sheet di fila, con 8 punti su 12 a referto.

Chivu pretende dai suoi un cambio di marcia dopo le due vittorie contro Verona e Kairat, arrivate sì ma al termine di partite tutt'altro che brillanti. La Gazzetta dello Sport racconta le sensazioni da Appiano Gentile e il messaggio di Chivu alla squadra:

"Se non fosse stato chiaro nell’agitato post-Kairat ad Appiano, il richiamo alla “vera” Inter, alla necessità di una squadra aggressiva che rifiuti ogni forma di frenesia, è stato ripetuto abbondantemente nei giorni successivi. Anche ieri con toni più miti, prima che i nerazzurri tornassero felicemente a casa e poi di sera scoprissero che oggi si può superare di slancio il Milan battendo la Lazio.

Nella nuova era nerazzurra governata da Cristian Chivu, il ritiro non è infatti più strategico, neanche nella vigilia di una partita assai complessa come quella di oggi contro Sarri. Strategico, semmai, è evitare di ricadere negli errori sparsi nell’ultima settimana: tra la trasferta di Verona e la Champions contro i kazaki venuti da Almaty sono arrivate, sì, due vittorie, ma entrambe rinsecchite, striminzite, in buona parte fortunate. Comunque, lontanissime da ciò che il tecnico romeno vorrebbe e da ciò che serve nell’ambizioso progetto di ripresa definitiva della vetta di serie A"