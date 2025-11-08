Vigilia di Inter-Lazio. I biancocelesti, ancora una volta, si affideranno al loro capitano: Mattia Zaccagni. Uno che, come ricorda Il Messaggero, ha voglia di sfatare una sorta di tabù: "Per il numero 10 l'Inter è un rebus che riapre ferite mai rimarginate. Capitano della più rotonda disfatta casalinga in A del club (0-6 a dicembre), con nessun rivale ha perso tanto (9 ko in 12 precedenti). Se da agosto 2024 le sue reti con la fascia al braccio han portato in dote 13 vittorie su 13, l'Inter è l'unica grande del campionato ad essere scampata alle frecce dell'arciere. La lista include Roma, Napoli, Fiorentina, Bologna, Atalanta e Juve e – dal 2 marzo – anche il Milan, trafitto nell'ultima apparizione a San Siro con un tap-in che stappò il big match".