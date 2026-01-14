Cristian Chivu ritroverà la squadra stamattina. Inter-Lecce si affronterà così, senza la rifinitura della vigilia, ma con una sgambata a poche ore dal calcio d'inizio. Servirà anche per risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Qui le indiscrezioni del Corriere dello Sport:
"La vera novità, però, questa sera, potrebbe essere il debutto tra i titolari in Serie A di Diouf, destinato ad avvicendare sulla destra Luis Henrique, reduce da 10 gare consecutive dall’inizio. L’ex Lens dovrebbe avere Akanji a proteggerlo alle spalle, visto che al centro della difesa ci sarà uno tra De Vrij o Acerbi. Giro in panchina anche per Dimarco, che lascerà la fascia a mancina a Carlos Augusto. Infine, a centrocampo, l’unica certezza è Mkhitaryan. Assieme a Sucic, spera anche Frattesi, mentre stavolta dovrebbe toccare a Barella agire davanti alla difesa. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, Chivu prenderà le decisioni finali nella rifinitura di questa mattina".
