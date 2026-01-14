Per la gara di questa sera contro il Lecce a San Siro, Chivu cambierà parecchi uomini nella formazione titolare. Potrebbe riposare Lautaro:
Inter, chance Bonny dal 1′: ecco chi può rimanere fuori. Sucic spera, Pio non resterà a guardare
"L’attacco soprattutto potrebbe vedere abbassare di molto l’età media: uno tra Bonny, 22 anni, e il ventenne Pio, partirà titolare. Il favorito è il francese, che potrebbe ricomporre la coppia di Riad con Thuram concedendo un po’ di riposo a Lautaro. Rendimento non male fin qui per Bonny, chiamato affettuosamente Angelo dai compagni di squadra: cinque gol e altrettanti assist in tutte le competizioni. Classe 2003, arrivato in estate dal Parma, bramato e voluto da Chivu, si è distinto sia da subentrato sia da titolare. Fin qui la sua gara migliore è stata nel 5-1 contro la Cremonese, dove ha sfornato tre assist e ha segnato un gol. Lodevole. Nelle ultime tre gare di campionato ha collezionato solo otto minuti. Colpa di un’influenza che gli ha fatto saltare Pisa, un paio di panchine e anche un infortunio. Ora la punta è pronta a tornare dall’inizio in un gennaio di fuoco dove l’Inter sfiderà anche Udinese, Arsenal, Pisa e Borussia Dortmund. Ma Pio non resterà a guardare: titolare la settimana scorsa, subentrato contro il Napoli, avrà altri minuti a disposizione nelle prossime partite", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Già contro il Lecce il turnover è necessario. Se Sucic spera in una promozione a centrocampo, Carlos Augusto è destinato a riprendere il suolo a tutta fascia. Stasera gli toccherà giocare “alla Dimarco”, reduce da una prima metà di stagione da top player (4 gol e 5 assist). Il brasiliano sarà l’esterno sinistro, mentre a destra toccherà a uno tra Luis Henrique e Diouf, 24 e 22 anni. I primi U25 della truppa di Chivu. Il primo, reduce da sette partite di fila da titolare in Serie A - più altre tre tra Supercoppa, Coppa Italia e Champions - potrebbe rifiatare per dare una chance al francese, preso come mezzala ma capace di distinguersi anche sulla fascia destra. Vedi contro Pisa, Bologna e soprattutto Venezia in Coppa, dove ha segnato alla prima da titolare. Fin qui ha racimolato solo 71 minuti in Serie A, dove non è ancora partito dal 1’. Col Lecce potrebbe avere la prima occasione. L’unico “over” è Acerbi, 38 anni tra meno di un mese, previsto al posto di Akanji (o Bisseck) davanti a Sommer. L’ultima da titolare è del 6 dicembre contro il Como", aggiunge Gazzetta.
