"L’attacco soprattutto potrebbe vedere abbassare di molto l’età media: uno tra Bonny, 22 anni, e il ventenne Pio, partirà titolare. Il favorito è il francese, che potrebbe ricomporre la coppia di Riad con Thuram concedendo un po’ di riposo a Lautaro. Rendimento non male fin qui per Bonny, chiamato affettuosamente Angelo dai compagni di squadra: cinque gol e altrettanti assist in tutte le competizioni. Classe 2003, arrivato in estate dal Parma, bramato e voluto da Chivu, si è distinto sia da subentrato sia da titolare. Fin qui la sua gara migliore è stata nel 5-1 contro la Cremonese, dove ha sfornato tre assist e ha segnato un gol. Lodevole. Nelle ultime tre gare di campionato ha collezionato solo otto minuti. Colpa di un’influenza che gli ha fatto saltare Pisa, un paio di panchine e anche un infortunio. Ora la punta è pronta a tornare dall’inizio in un gennaio di fuoco dove l’Inter sfiderà anche Udinese, Arsenal, Pisa e Borussia Dortmund. Ma Pio non resterà a guardare: titolare la settimana scorsa, subentrato contro il Napoli, avrà altri minuti a disposizione nelle prossime partite", scrive La Gazzetta dello Sport.