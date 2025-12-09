Il Corriere della Sera in edicola stamattina è tornato su alcune dichiarazioni di Chivu alla vigilia di Inter-Liverpool. Questo il focus proposto dal quotidiano:
CorSera – La teoria del caos di Chivu: cosa intendeva ieri il tecnico dell’Inter
Il focus dal quotidiano sulle parole pronunciate dall'allenatore nerazzurro in conferenza stampa nella giornata di ieri
"Interessante questa «teoria del caos», al cospetto di un avversario che sta vivendo tutt’altro tipo di confusione, con il ribelle Salah rimasto a casa. Il caos di cui parla Chivu, è quello di un gruppo abituato da anni a fare (bene) determinate cose, svuotato per l’esito della scorsa stagione e pungolato con nuove richieste, nuove abitudini e atteggiamenti, in allenamento e in partita. Un lavoro che ha richiesto tempo, senza scossoni eccessivi nei risultati".
