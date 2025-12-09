FC Inter 1908
Il focus dal quotidiano sulle parole pronunciate dall'allenatore nerazzurro in conferenza stampa nella giornata di ieri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Il Corriere della Sera in edicola stamattina è tornato su alcune dichiarazioni di Chivu alla vigilia di Inter-Liverpool. Questo il focus proposto dal quotidiano:

"Interessante questa «teoria del caos», al cospetto di un avversario che sta vivendo tutt’altro tipo di confusione, con il ribelle Salah rimasto a casa. Il caos di cui parla Chivu, è quello di un gruppo abituato da anni a fare (bene) determinate cose, svuotato per l’esito della scorsa stagione e pungolato con nuove richieste, nuove abitudini e atteggiamenti, in allenamento e in partita. Un lavoro che ha richiesto tempo, senza scossoni eccessivi nei risultati".

