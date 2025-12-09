Il quotidiano racconta della conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della gara con il Liverpool e delle sue possibili scelte

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 15:46)

"Una grande notte europea per cancellare definitivamente le scorie di una stagione finita male". Così il quotidiano Libero presenta la sfida, che si giocherà questa sera alle 21 a San Siro, tra l'Inter e il Liverpool. Ne ha parlato ieri anche mister Chivu che ha risposto ad una domanda su come una vittoria contro i Reds potrebbe essere un modo per cancellare definitivamente i malesseri che ogni tanto ricompaiono e dovuti probabilmente ad un finale di stagione davvero complicato, quello in cui l'Inter ha visto scivolare dalle sue mani la Champions per la seconda volta in tre anni (e dopo aver visto sparire dalle maglie lo scudetto vinto l'anno prima perché lo aveva vinto il Napoli, con un punto in più conquistato in Serie A).

Il quotidiano riporta le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia e quelle di Arne Slot che ha deciso di non convocare Salah che non gli aveva risparmiato critiche pubbliche dopo averlo panchinato per tre volte consecutive. Risultato: non è stato convocato per la sfida contro l'Inter. Come Chiesa che però non sta bene, un'influenza, che potrebbe permettergli di rientrare in gioco all'ultimo momento.

Anche Chivu ha avuto a che fare con l'influenza in queste ore, quella di Akanji che ieri non ha permesso al calciatore di allenarsi in rifinitura. Oggi sarà rivalutato. Nei disegni del mister era lui il titolare in difesa. "Nondovesse farcela, Yann Bisseck prenderà il suo posto a destra mentre al centro Francesco Acerbi potrebbe giocare la sua seconda partita in tre giorni".

(Fonte: Libero)