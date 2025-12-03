"Una prima volta l’aspetta pure Esposito, che a San Siro ancora non ha segnato. O meglio, lo ha fatto con la maglia della Nazionale, contro la Norvegia. Riuscirci pure in nerazzurro avrebbe un altro sapore. Pio non è soltanto gol, come dimostrato dall’assist per Lautaro domenica a Pisa, ma resta un attaccante e fare centro è il suo lavoro principale. Tra le ipotesi, come detto, ci potrebbe anche essere quella di agire da unica punta, tanto più che solo oggi verrà presa una decisione su Bonny, ancora alle prese con i postumi dell’influenza che l’ha tenuto fuori con il Pisa. E occhio al possibile esordio di un giovane dell’Under 23. Cocchi si candida per partire dall’inizio a sinistra. Altrimenti, Diouf ancora largo a destra e Luis Henrique sulla corsia mancina".