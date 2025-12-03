FC Inter 1908
CdS – Inter, occhio a un esordio assoluto col Venezia. La scelta su Bonny…

Il focus dal quotidiano sulle possibili scelte di formazione per la gara di Coppa Italia di stasera
Daniele Vitiello
Tra le varie scelte di formazione che farà Cristian Chivu per Inter-Venezia di stasera ce n'è una che desterebbe più curiosità. Riguarda la catena di sinistra, che potrebbe presentare un esordio assoluto con la prima squadra nerazzurra. Il Corriere dello Sport si sofferma su alcune scelte del tecnico rumeno:

"Una prima volta l’aspetta pure Esposito, che a San Siro ancora non ha segnato. O meglio, lo ha fatto con la maglia della Nazionale, contro la Norvegia. Riuscirci pure in nerazzurro avrebbe un altro sapore. Pio non è soltanto gol, come dimostrato dall’assist per Lautaro domenica a Pisa, ma resta un attaccante e fare centro è il suo lavoro principale. Tra le ipotesi, come detto, ci potrebbe anche essere quella di agire da unica punta, tanto più che solo oggi verrà presa una decisione su Bonny, ancora alle prese con i postumi dell’influenza che l’ha tenuto fuori con il Pisa. E occhio al possibile esordio di un giovane dell’Under 23. Cocchi si candida per partire dall’inizio a sinistra. Altrimenti, Diouf ancora largo a destra e Luis Henrique sulla corsia mancina".

