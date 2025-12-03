Nell'Inter che scenderà in campo stasera al Meazza contro il Venezia ci sarà anche Josep Martinez. Il portiere ha dato il via libera a Cristian Chivu per tornare a giocare dopo la tragica vicenda extra-campo. Si legge sul Corriere dello Sport:

La serata più particolare, in ogni caso, la vivrà Martinez, che, a meno di sorprese, tornerà in campo dopo l’incidente del 28 ottobre, in cui è deceduto un uomo disabile di 81 anni. Chiaro che siano state settimane complicate per lo spagnolo. Ancora non c’è un quadro definitivo sull’accaduto, ma le prime ricostruzioni escluderebbero una sua diretta responsabilità. Ciò non toglie che, dal punto di vista psicologico, gestire una situazione del genere sia tutt'altro che semplice. Negli ultimi giorni, però, l’ex-Genoa è apparso più sereno e tornare ad assaggiare il campo gli sarà certamente utile.