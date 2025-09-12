L'aggiornamento sul capitano nerazzurro rientrato ieri ad Appiano Gentile dopo gli impegni con l'Argentina

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 08:16)

Lautaro Martinez ha varcato ieri i cancelli di Appiano Gentile. L'argentino è rientrato dagli impegni con la sua nazionale, si è rimesso a disposizione di Chivu e ha la Juventus nel mirino. Sarà sul pullman che oggi pomeriggio partirà per Torino e domani punta a essere in campo dal primo minuto. Sul tema torna anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"La corsa contro il tempo non è certo una novità per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter è rientrato soltanto ieri ad Appiano Gentile dopo gli impegni con l’Argentina: a certi ritmi è abituato e i sacrifici in questo senso non lo spaventano. Anzi, l’avvicinarsi di una sfida importante come quella contro la Juventus lo aiuterà senz’altro a recuperare in fretta energie fisiche e mentali.

Il Toro si è subito calato nel clima di grande concentrazione in vista del derby d’Italia di domani. Saranno appena due le sedute per lui, compresa quella di stamattina, prima della partenza per Torino: ieri lavoro individuale per smaltire un po’ di stanchezza accumulata nella parentesi oltreoceano, oggi parteciperà invece con i compagni alle prove tattiche per raccogliere le informazioni necessarie sul piano partita di Chivu alla ricerca del colpaccio in trasferta. Lautaro sa bene quanto sarebbe prezioso tornare dallo Stadium con un risultato positivo: rilancerebbe il morale della squadra, cancellando la delusione generata dalla sconfitta contro l’Udinese, e manderebbe un segnale alle altre squadre impegnate nella lotta al vertice.