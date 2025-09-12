FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Tentazione Chivu: la vecchia Inter per il rilancio. Sorpresa a centrocampo, una sola novità

news

Tentazione Chivu: la vecchia Inter per il rilancio. Sorpresa a centrocampo, una sola novità

Tentazione Chivu: la vecchia Inter per il rilancio. Sorpresa a centrocampo, una sola novità - immagine 1
Il tecnico pensa al classico 3-5-2 per fronteggiare la Juve di Tudor. In mezzo al campo la mediana di Inzaghi
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu riflette sulla gara sulla Juve e su come schierare la sua squadra. L'allenatore nerazzurro pensa al classico 3-5-2 per fronteggiare la Juve di Tudor. In mezzo al campo la mediana di Inzaghi.

Tentazione Chivu: la vecchia Inter per il rilancio. Sorpresa a centrocampo, una sola novità- immagine 2
COMO, ITALY - SEPTEMBER 10: Manuel Akanji of FC Internazionale in action during the FC Internazionale training session at BPER Training Centre at Appiano Gentile on September 10, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

“Una sbandata nel fango è rimediabile, riprendendo subito la strada senza la paura della curva successiva. Cristian Chivu non ha perso la calma, durante una sosta lunghissima e snervante. Ha approfittato del tempo dilatato per studiare meglio il percorso. E muovendo il tablet su e giù, sui programmi evolutissimi di video-analisi che utilizzano tutti gli allenatori, ha fissato il cursore sempre sullo stesso campo base: Parma-Juve 1-0, campionato 2024/25, gol di Pellegrino. Con una squadra molto inferiore ha già incartato una volta la partita al collega Tudor e conta di sfruttare le stesse armi, sorretto dall’alta qualità media dell’Inter, per uscire rafforzato dall’esame più sentito”, scrive La Gazzetta dello Sport.

Tentazione Chivu: la vecchia Inter per il rilancio. Sorpresa a centrocampo, una sola novità- immagine 3
Getty Images

“L’Udinese è già lontana, è un file archiviato da lasciare marcire sulla scrivania dei ricordi grigi. Il presente e il futuro sono due stimolanti trasferte di lavoro: dopo la Juventus, la rivale per eccellenza, Chivu scoprirà anche l’Ajax, la squadra che lo ha lanciato da giocatore. La sua speranza è tornare a Milano a metà della prossima settimana senza più nubi sulla testa. Ma bisogna andare per gradi: il primo scalino è tostissimo, sul piano tecnico-tattico e anche emotivo. E’ bene sistemare soggiorno e cucina, la Serie A, prima di pensare al terrazzo della Champions. Per questo non è ancora il momento di insistere sul terreno della rivoluzione: nessuno si stupirebbe se allo Stadium giocassero dieci undicesimi dell’Inter di Inzaghi, con Mkhitaryan rilanciato al posto di Sucic e il debuttante Akanji unica novità. Non c’è niente di male ad appoggiarsi alle certezze quando i dubbi avanzano”, precisa il quotidiano.

Leggi anche
Vernazza: “È l’Inter a rischiare di più. Per Chivu è già tempo delle scelte:...
Inter, Chivu dà l’assalto allo Stadium con la ThuLa: occhio alle due armi dalla panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA