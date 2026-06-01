Manu Koné era nel mirino dell'Inter già la scorsa estate. L'affare saltò praticamente sulla linea del traguardo, non per volontà dei nerazzurri. Ora alcune cose però sono cambiate. Spiega bene la questione il Corriere dello Sport di oggi:

"All’epoca, l’intesa era stata raggiunta sulla base di 35 milioni più bonus. Ora, invece, le richieste del club giallorosso sono salite fino a sfiorare quota 50 milioni. Troppi per l’Inter, anche perché la società capitolina si trova nella necessità di vendere e di farlo presto, entro il prossimo 30 giugno, a causa del Fair Play finanziario. Insomma, dalle parti di viale Liberazione non hanno nessuna intenzione di farsi tirare la corda".