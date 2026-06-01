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fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, per Koné la Roma ha fretta ma non c’è accordo sulle cifre
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CdS – Inter, per Koné la Roma ha fretta ma non c’è accordo sulle cifre
L'aggiornamento sulla pista che potrebbe condurre il club nerazzurro al centrocampista della Roma
Manu Koné era nel mirino dell'Inter già la scorsa estate. L'affare saltò praticamente sulla linea del traguardo, non per volontà dei nerazzurri. Ora alcune cose però sono cambiate. Spiega bene la questione il Corriere dello Sport di oggi:
"All’epoca, l’intesa era stata raggiunta sulla base di 35 milioni più bonus. Ora, invece, le richieste del club giallorosso sono salite fino a sfiorare quota 50 milioni. Troppi per l’Inter, anche perché la società capitolina si trova nella necessità di vendere e di farlo presto, entro il prossimo 30 giugno, a causa del Fair Play finanziario. Insomma, dalle parti di viale Liberazione non hanno nessuna intenzione di farsi tirare la corda".
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