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CdS – Inter, per rinnovo Chivu una cosa più importante anche dell’ingaggio
Per il rinnovo di contratto di Cristian Chivu è praticamente tutto fatto. Manca l'ufficialità, prevista subito dopo la firma che andrà in scena a stretto giro. Lo conferma anche il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti:
"L'intesa, già trovata nei giorni scorsi in presenza anche del suo agente Pietro Chiodi, andrà formalizzata a stretto giro. La scadenza sarà portata al 2028, con opzione in favore del club nerazzurro per prolungare ulteriormente il matrimonio fino al 2029.
La gratificazione sarà anche economica: il nuovo ingaggio salirà fino a sfiorare i 4 milioni con i bonus. Più importante di qualsiasi cosa sarà però la possibilità di essere ancora più competitivi il prossimo anno, per difendere lo scudetto in Italia e tornare a togliersi grandi soddisfazioni in campo internazionale. La strategia con il club è già concordata".
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