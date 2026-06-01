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CdS – Inter, per rinnovo Chivu una cosa più importante anche dell’ingaggio

Inter Chivu
Il tecnico nerazzurro si legherà ulteriormente al suo club con il quale ha un'intesa su tutto
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Per il rinnovo di contratto di Cristian Chivu è praticamente tutto fatto. Manca l'ufficialità, prevista subito dopo la firma che andrà in scena a stretto giro. Lo conferma anche il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti:

Inter Chivu
Getty Images

"L'intesa, già trovata nei giorni scorsi in presenza anche del suo agente Pietro Chiodi, andrà formalizzata a stretto giro. La scadenza sarà portata al 2028, con opzione in favore del club nerazzurro per prolungare ulteriormente il matrimonio fino al 2029.

La gratificazione sarà anche economica: il nuovo ingaggio salirà fino a sfiorare i 4 milioni con i bonus. Più importante di qualsiasi cosa sarà però la possibilità di essere ancora più competitivi il prossimo anno, per difendere lo scudetto in Italia e tornare a togliersi grandi soddisfazioni in campo internazionale. La strategia con il club è già concordata".

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