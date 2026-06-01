La gratificazione sarà anche economica: il nuovo ingaggio salirà fino a sfiorare i 4 milioni con i bonus. Più importante di qualsiasi cosa sarà però la possibilità di essere ancora più competitivi il prossimo anno, per difendere lo scudetto in Italia e tornare a togliersi grandi soddisfazioni in campo internazionale. La strategia con il club è già concordata".