Un gruppo di lavoro funziona se, oltre all'unità di intenti, c'è anche una comunicazione rapida ed efficace. Da questo punto di vista gli aggiornamenti tra la dirigenza dell'Inter e Cristian Chivu sono costanti. Non passano soltanto dagli incontri in presenza che comunque sono frequenti. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi infatti:

"Anche in vacanza il telefono di Cristian Chivu rimarrà acceso. Il tecnico rumeno dedicherà senz'altro tanto tempo a moglie e figlie, dopo avergliene sottratto abbastanza durante l'anno, ma attenderà comunque novità dal mercato. Perché la programmazione della prossima stagione sta per entrare nel vivo dopo i primi. confronti con Marotta, Ausilio e Baccin in sede. Si partirà ovviamente dal rinnovo del contratto, ultimo appuntamento per il tecnico in viale della Liberazione prima di concedersi appunto un po' di meritato relax".