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CdS – Inter, telefono Chivu sempre acceso: ora aspetta una chiamata per…
Un gruppo di lavoro funziona se, oltre all'unità di intenti, c'è anche una comunicazione rapida ed efficace. Da questo punto di vista gli aggiornamenti tra la dirigenza dell'Inter e Cristian Chivu sono costanti. Non passano soltanto dagli incontri in presenza che comunque sono frequenti. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi infatti:
"Anche in vacanza il telefono di Cristian Chivu rimarrà acceso. Il tecnico rumeno dedicherà senz'altro tanto tempo a moglie e figlie, dopo avergliene sottratto abbastanza durante l'anno, ma attenderà comunque novità dal mercato. Perché la programmazione della prossima stagione sta per entrare nel vivo dopo i primi. confronti con Marotta, Ausilio e Baccin in sede. Si partirà ovviamente dal rinnovo del contratto, ultimo appuntamento per il tecnico in viale della Liberazione prima di concedersi appunto un po' di meritato relax".
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