CdS – Inter, pratica Cremonese sistemata in un tempo: forse Nicola ha pensato….

Inter
Il quotidiano torna sullo sviluppo della gara di ieri pomeriggio allo Zini
Daniele Vitiello
L'Inter prosegue la sua marcia in vetta alla classifica. I tre punti di ieri sono serviti per tornare a +9 sul Napoli e mettere pressione sul Milan impegnato poi domani a Bologna. Qui le considerazioni del Corriere dello Sport:

"Un tempo. All’Inter è stato sufficiente per sistemate la pratica Cremonese e prendersi altri 3 punti. Due gol nella prima mezz’ora, a firma del solito Lautaro e del “cecchino” Zielinski (terzo centro da fuori area in campionato) e poi la squadra nerazzurra è entrata in modalità gestione.

Rischiando qualcosa solo nel finale, sul palo di Zerbin e per qualche mischia in area agevolata dall’ingresso di Djuric. Ma la Cremonese ha fatto troppo poco per pensare di resistere e poi di recuperare. Le molte assenze hanno certamente inciso nei piani di Nicola. Però è stato l’atteggiamento a lasciare a desiderare: troppo passivo e molle nella prima frazione, appena meglio nella ripresa, ma solo perché l’Inter si è limitata controllare. Forse c’è scappato un pensiero ai prossimi impegni, contando sul fatto che, alle spalle, tutte le rivali per la salvezza avevano perso".

