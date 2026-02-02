Il provvedimento è corretto ed il minuto a cui è arrivato è l'emblema di una partita che nel primo tempo non ha riservato difficoltà. Semplice da gestire sia dal punto di vista tecnico (13 i falli complessivi fischiati nei primi 45 minuti) che disciplinare.

Nella ripresa la sfida è salita leggermente di tono agonistico, ma con le ammonizioni a Baschirotto al 28' st e a Vardy al 41' st, Massa è riuscito sempre a mantenere le redini dell'incontro. L'unico errore è stata la mancata ammonizione al tecnico dell’Inter Cristian Chivu che ha calciato un pallone appena uscito per impedire la rapida ripresa del gioco. Nonostante l'episodio non ci sono stati ulteriori problemi.