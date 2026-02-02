Il Corriere dello Sport in edicola stamattina si sofferma anche sulla direzione di gara di Davide Massa in Cremonese-Inter. Sufficiente per il quotidiano la prova dell'arbitro:
news
CdS – Moviola Cremonese-Inter: un solo errore per Massa. E per il petardo…
"La prima ammonizione della gara Massa la fa al 9' del secondo tempo per un intervento imprudente a centrocampo di Ceccherini sul nerazzurro Bisseck.
Il provvedimento è corretto ed il minuto a cui è arrivato è l'emblema di una partita che nel primo tempo non ha riservato difficoltà. Semplice da gestire sia dal punto di vista tecnico (13 i falli complessivi fischiati nei primi 45 minuti) che disciplinare.
Nella ripresa la sfida è salita leggermente di tono agonistico, ma con le ammonizioni a Baschirotto al 28' st e a Vardy al 41' st, Massa è riuscito sempre a mantenere le redini dell'incontro. L'unico errore è stata la mancata ammonizione al tecnico dell’Inter Cristian Chivu che ha calciato un pallone appena uscito per impedire la rapida ripresa del gioco. Nonostante l'episodio non ci sono stati ulteriori problemi.
Adesso il compito di Davide Massa sarà quello di redigere il referto dopo il petardo lanciato al 49' del secondo tempo dalla curva dei sostenitori dell'Inter nelle vicinanze del portiere della Cremonese Emil Audero.
Ciò che il direttore di gara scriverà, servirà poi al giudice sportivo per prendere eventuali provvedimenti e comminare le conseguenti sanzioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA