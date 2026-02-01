Nella gara di questo pomeriggio sono favoriti da titolari il capitano e il giovane attaccante. Col Borussia Chivu aveva scelto Thuram-Bonny

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 11:02)

Carlos Augusto si è fermato per un affaticamento muscolare. Ma le sue condizioni non destano preoccupazione tanto che il calciatore sarà a disposizione per i prossimi impegni. Nella gara di oggi contro la Cremonese, Chivu manderà in campo Luis Henrique e sarà Diouf la sua alternativa.

"Il tandem d’attacco, invece, sarà nuovo di zecca rispetto all’ultima apparizione. Lautaro Martinez e Pio Esposito sono le armi scelte da Chivu per far cadere la resistenza della Cremonese. Hanno già dimostrato di poter giocare insieme e il loro stato di forma è sicuramente fonte di ulteriore fiducia", scrive il Corriere dello Sport.

Che aggiunge: "A livello individuale, il capitano insegue i due gol che gli mancano per agganciare Boninsegna al terzo posto della classifica all-time dei goleador nerazzurri Esposito invece punta a confermarsi valore aggiunto come nelle ultime tre giornate di campionato in cui ha collezionato due gol e un assist. Bonny dovrebbe poi tornare titolare in Coppa Italia: potrebbe essere quella l’occasione giusta per vederlo dall’inizio con Pio per la prima volta in assoluto".

(Fonte: Il Corriere dello Sport)