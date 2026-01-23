FC Inter 1908
CdS – Inter, progetti di fuga: ad Appiano oggi c’è una convinzione

Inter Chivu
Il focus dal quotidiano sul calendario a stretto giro dei nerazzurri che potrebbe regalare una soddisfazione
Daniele Vitiello
L'occasione potrebbe essere ghiotta. Per questo l'Inter deve quantomeno fare il suo dovere. Poi si capirà. I nerazzurri scendono in campo stasera col favore del pronostico contro il Pisa, in attesa di Roma-Milan e Juventus-Napoli del weekend. Sul tema si sofferma anche il Corriere dello Sport:

"Progetti di fuga. Inter già in campo stasera contro il Pisa, mentre Milan e Napoli lo faranno solo domenica. Per di più, rispettivamente, contro Roma e Juventus, ovvero quarta e quinta in classifica. È la situazione ideale per guadagnare punti. A patto, evidentemente, di compiere il proprio dovere contro la formazione di Gilardino.

Non a caso, la gara con i toscani, alla Pinetina, è considerata un possibile snodo del campionato. È vero che gli uomini di Chivu non hanno fallito un colpo contro le squadre piazzate dal sesto posto in giù, con l’unica eccezione dell’Udinese, poi battuta la scorsa settimana al Friuli, ma lo è altrettanto che, al momento del fischio d’inizio, saranno trascorse appena 72 ore dalla faticaccia con l’Arsenal. Senza contare che il Pisa non ha quasi mai sbracato. Anche all’andata, infatti, l’Inter sbloccò il risultato giusto prima del 70’".

