Perché discutere i dati, quando danno riscontri certi? Al momento, stando alle risposte ricevute dallo staff tecnico, Pio Esposito è davanti a tutto il resto degli interisti per quanto riguarda la forma fisica. Anche meglio di Lautaro Martinez o Piotr Zielinski, gli altri due più lanciati nell’ultimo periodo. Cristian Chivu lo sa meglio di tutti, e infatti non rinuncia all’attaccante che ha svezzato e lanciato in Serie A. Questa sera ci sarà Pio al centro dell’attacco dell’Inter contro il Pisa, molto probabilmente in coppia con Lautaro Martinez. Il capitano ha avuto qualche problema fisico, ma ieri si è allenato benone e questo fa impennare le probabilità che giochi. Sarà quindi ancora “PiLa”, dopo l’ottima prova fornita dai due attaccanti a Udine.